Deathloop | versione PC aggiornata per sistemare lo stuttering – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Deathloop: versione PC aggiornata per sistemare lo stuttering

La versione PC di Deathloop è stata aggiornata nuovamente per risolvere i problemi di stuttering che stanno piagando l'esperienza di alcuni giocatori. Il cosiddetto hotfix 1.708.4.0 risolve gli scatti della telecamera legati al movimento del mouse. Arkane Studios, lo sviluppatore, ha anche dichiarato di essere alla ricerca del motivo per cui il gioco scatta quando il framerate è troppo alto. Appena lo avrà individuato, lo renderà noto ai giocatori, che nel frattempo ha voluto ringraziare per la pazienza dimostrata e per il supporto.

