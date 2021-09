Covid, Galli: “Non ci sono farmaci per risolvere problema” (Di martedì 21 settembre 2021) Il professor Massmo Galli non vuole sentire “parlare di farmaci che risolvono benissimo il problema” Covid. “E’ una malattia largamente orfana dei farmaci necessari per la risoluzione definitiva della questione. Non c’è niente di paragonabile ad un antibiotico che in una settimana fa guarire dalla polmonite, non c’è niente di simile”, dice il responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano a Cartabianca. “Ci sono alcune possibilità farmacologiche che fanno quello che possono, riducono la letalità e il numero di giorni in ospedale per quanto riguarda i casi più gravi. La maggioranza robusta delle infezioni ovviamente è asintomatica o paucisintomatica, in ospedale va una minoranza delle persone”, aggiunge. Quanto dura il vaccino? “Fino a 6 mesi il vaccino ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 settembre 2021) Il professor Massmonon vuole sentire “parlare diche risolvono benissimo il. “E’ una malattia largamente orfana deinecessari per la risoluzione definitiva della questione. Non c’è niente di paragonabile ad un antibiotico che in una settimana fa guarire dalla polmonite, non c’è niente di simile”, dice il responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano a Cartabianca. “Cialcune possibilità farmacologiche che fanno quello che pos, riducono la letalità e il numero di giorni in ospedale per quanto riguarda i casi più gravi. La maggioranza robusta delle infezioni ovviamente è asintomatica o paucisintomatica, in ospedale va una minoranza delle persone”, aggiunge. Quanto dura il vaccino? “Fino a 6 mesi il vaccino ...

