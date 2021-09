Bolsonaro all'Onu: no al pass sanitario, sosteniamo cure precoci (Di martedì 21 settembre 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu ha detto che il suo governo è contrario al passaporto sanitario ma sostiene la spinta a vaccinarsi contro il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Il presidente brasiliano Jair, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu ha detto che il suo governo è contrario alaportoma sostiene la spinta a vaccinarsi contro il ...

