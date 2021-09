Boldi VS Ricci, la controreplica di Cipollino a DM: «Antonio voleva dire che sono diventato scemo. Ma l’idea del tg satirico è mia, che mi smentisca» (Di martedì 21 settembre 2021) Massimo Boldi “l’idea di base è la mia, non c’è un caz*o da fare“. Cipollino non molla la presa, nemmeno di fronte alla piccata replica di Striscia la Notizia. Dopo aver letto su queste pagine l’affilata risposta del programma Mediaset alle sue affermazioni sulla primogenitura del tg satirico, Massimo Boldi ci ha ricontattati per ulteriori precisazioni. E per rispedire al mittente – alias, Antonio Ricci – la definizione di “soggetto in uno stato molto particolare“. “Ricci deve ricordare che io un tg satirico lo facevo ad Antenna3 Lombardia con Teo Teocoli. Il programma si intitolava ‘Non lo sapessi ma lo so‘ ed è depositato alla Siae dal 1977. Perciò è chiaro che quello e Striscia sono cose ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 settembre 2021) Massimodi base è la mia, non c’è un caz*o da fare“.non molla la presa, nemmeno di fronte alla piccata replica di Striscia la Notizia. Dopo aver letto su queste pagine l’affilata risposta del programma Mediaset alle sue affermazioni sulla primogenitura del tg, Massimoci ha ricontattati per ulteriori precisazioni. E per rispeal mittente – alias,– la definizione di “soggetto in uno stato molto particolare“. “deve ricordare che io un tglo facevo ad Antenna3 Lombardia con Teo Teocoli. Il programma si intitolava ‘Non lo sapessi ma lo so‘ ed è depositato alla Siae dal 1977. Perciò è chiaro che quello e Strisciacose ...

