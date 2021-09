Amici potrebbe spostarsi la domenica in pianta stabile, Anna Tatangelo slitta: i cambi di palinsesto (Di mercoledì 22 settembre 2021) La combo Amici–Verissimo (super collaudata nel sabato pomeriggio) è andata bene anche nel dì di festa dato che al loro debutto hanno fatto rispettivamente circa 20% il primo e 16% il secondo, vincendo sulla concorrenza diretta di Rai1. Maria De Filippi ha infatti battuto la domenica In di Mara Venier (ferma al 14% di share), mentre Silvia Toffanin ha battuto Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini (che si è accontentata di circa il 13%). Per questo motivo Pier Silvio Berlusconi starebbe valutando l’ipotesi di lasciare il pomeridiano di Amici nella domenica pomeriggio così da fare da traino a Verissimo e dare oggettivamente noia a domenica In, ormai da anni appuntamento fisso di milioni di italiani. Amici potrebbe restare nel dì festivo, Anna ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 settembre 2021) La combo–Verissimo (super collaudata nel sabato pomeriggio) è andata bene anche nel dì di festa dato che al loro debutto hanno fatto rispettivamente circa 20% il primo e 16% il secondo, vincendo sulla concorrenza diretta di Rai1. Maria De Filippi ha infatti battuto laIn di Mara Venier (ferma al 14% di share), mentre Silvia Toffanin ha battuto Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini (che si è accontentata di circa il 13%). Per questo motivo Pier Silvio Berlusconi starebbe valutando l’ipotesi di lasciare il pomeridiano dinellapomeriggio così da fare da traino a Verissimo e dare oggettivamente noia aIn, ormai da anni appuntamento fisso di milioni di italiani.restare nel dì festivo,...

