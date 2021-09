Vaccini | uno studio rivela quale protegge di più

(Di lunedì 20 settembre 2021) 00:00 Corriere e Repubblica senza green pass, oggi pensano alle riforme di Draghi. 02:47 Riforma fiscale, il Sole 24 ore sull’abolizione dell’Irap. 04:30 Caro bollette, contro l’aumento fino a 5 miliardi sul piatto. Sarebbero i fondi dai ristori non usati. Quegli stessi ristori che non arrivano agli impianti da sci, come mi ha segnalato l’onorevole Porchietto. 07:50 Terza dose, il Quotidiano Nazionale dice che idurano poco. 10:30 Scuola, La Stampa ci dice che rischia di tornare l’incubo della dad. 11:15 Voto Russia, la vittoria di Putin e lo spettro dei brogli. 12:00 Addio alle password, da leggere l’articolo del Mattino. 13:00 La cliccocrazia titola Il Giornale con Vittorio Macioce, la deriva del referendum digitale. 14:40 Amministrative, Stefano Feltri sul Domani se la prende con i candidati di centrodestra. 15:40 Mps, frenata sulla fusione con ...

