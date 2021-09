Udinese - Napoli 0 - 4, azzurri da soli in vetta alla classifica (Di lunedì 20 settembre 2021) E sono 4 : il Napoli non si ferma più e travolge anche l' Udinese , stesa dalle reti di Osimhen e Rrahmani nel primo tempo e Koulibaly e Lozano nella ripresa. I successi degli azzurri in campionato ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) E sono 4 : ilnon si ferma più e travolge anche l', stesa dalle reti di Osimhen e Rrahmani nel primo tempo e Koulibaly e Lozano nella ripresa. I successi degliin campionato ...

UEFAcom_it : Il Napoli supera 4-0 l'Udinese e vola in testa alla Serie A ?? #UEL | @sscnapoli - Gazzetta_it : Il Napoli va in fuga: 4-0 all'Udinese e testa solitaria #SerieA - Gazzetta_it : Gol! Udinese - Napoli 0-1, rete di Insigne L. (NAP) - annamaria_ff : RT @LaStampa: Napoli inarrestabile, è solo in testa: stesa l’Udinese 0-4 - GalloMarcegallo : RT @MarcoDiMaro: Prima i cori contro i Napoletani e Napoli, poi offese a Spalletti. I tifosi dell'Udinese ci ricordano che forse erano meg… -