Referendum no Green pass, la promotrice: «Basta con la discriminazione. Ci contrastano i no vax» (Di lunedì 20 settembre 2021) «È una raccolta firme giovane, che si muove con la forza dei ragazzi» quella che ambisce a raccogliere 500mila sottoscrizioni per proporre i quesiti di abrogazione delle norme sul Green pass alla Corte Costituzionale. Cittadini, metà dei quali studenti universitari, disinteressati alla vita mondana nei locali. Ma uniti a prescindere dall’essere vaccinati o no su un fronte comune. «Porre fine a un subdolo strumento di discriminazione che mira a creare fazioni e schieramenti, a instillare l’odio sociale, a distruggere le fondamenta stessa della Costituzione repubblicana». È il racconto dell’avvocato Olga Milanese, tra i promotori del Comitato che sabato scorso ha avviato la raccolta delle firme, che all’Adnkronos annuncia il raggiungimento del primo traguardo. «Abbiamo già chiuso la prima casella in cui arrivano le pec» ed indica tra gli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 settembre 2021) «È una raccolta firme giovane, che si muove con la forza dei ragazzi» quella che ambisce a raccogliere 500mila sottoscrizioni per proporre i quesiti di abrogazione delle norme sulalla Corte Costituzionale. Cittadini, metà dei quali studenti universitari, disinteressati alla vita mondana nei locali. Ma uniti a prescindere dall’essere vaccinati o no su un fronte comune. «Porre fine a un subdolo strumento diche mira a creare fazioni e schieramenti, a instillare l’odio sociale, a distruggere le fondamenta stessa della Costituzione repubblicana». È il racconto dell’avvocato Olga Milanese, tra i promotori del Comitato che sabato scorso ha avviato la raccolta delle firme, che all’Adnkronos annuncia il raggiungimento del primo traguardo. «Abbiamo già chiuso la prima casella in cui arrivano le pec» ed indica tra gli ...

Advertising

NicolaPorro : Un’interessante iniziativa popolare contro il #greenpass ?? - danieleviotti : Pare che due scappati da casa vogliamo fare un referendum contro il green pass. Vediamo se ora i giornali daranno a… - Adnkronos : Al via il #referendum per abrogare il Green pass. #GreenpassObbligatorio - Roberta44447827 : RT @bisagnino: NON Firmare – Il Referendum sul Green Pass é una Trappola ! - avoltephoebe : REFERENDUM GREEN PASS - È UNA TRAPPOLA Il Referendum green pass é pubblicizzato da Corriere e Open Mentana, che s… -