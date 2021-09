Love is in the air, trama 20 settembre: Engin a pezzi (Di lunedì 20 settembre 2021) Eda e Serkan saranno più che mai i protagonisti della nuova settimana di programmazione di Love is in the air, come rivela la trama di oggi, lunedì 20 settembre. Dopo aver lasciato Bolat a causa del ricatto della nonna Semiha, infatti, la Yildiz ha cambiato strategia e ha deciso non solo di dichiarare il suo amore al ragazzo, ma addirittura gli ha chiesto di sposarla. Questa decisione, però, ha destabilizzato non solo Semiha, ma anche Ayfer e Aydan, contrarie a queste nozze inaspettate. Tuttavia, l'idea di Melek di far incontrare le due donne nel ristorante di chef Alexander si rivelerà vincente e questo incontro finirà per convincere entrambe ad accettare il matrimonio di Eda e Serkan. Nel frattempo, Ferit e Ceren sfideranno a paintball Melek e Erdem e non si accorgeranno dell'arrivo improvviso di Engin che sarà ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 settembre 2021) Eda e Serkan saranno più che mai i protagonisti della nuova settimana di programmazione diis in the air, come rivela ladi oggi, lunedì 20. Dopo aver lasciato Bolat a causa del ricatto della nonna Semiha, infatti, la Yildiz ha cambiato strategia e ha deciso non solo di dichiarare il suo amore al ragazzo, ma addirittura gli ha chiesto di sposarla. Questa decisione, però, ha destabilizzato non solo Semiha, ma anche Ayfer e Aydan, contrarie a queste nozze inaspettate. Tuttavia, l'idea di Melek di far incontrare le due donne nel ristorante di chef Alexander si rivelerà vincente e questo incontro finirà per convincere entrambe ad accettare il matrimonio di Eda e Serkan. Nel frattempo, Ferit e Ceren sfideranno a paintball Melek e Erdem e non si accorgeranno dell'arrivo improvviso diche sarà ...

