Insigne: «Dobbiamo restare tranquilli, uniti e umili. Solo con l’umiltà si possono fare certe cose» (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo la vittoria sull’Udinese per 4-0 alla Dacia Arena, ai microfoni di Sky ha parlato il capitano del Napoli, Luciano Insigne. Il primo gol sembrava suo, poi è stato attribuito ad Osimhen. «Dobbiamo stare con i piedi per terra, sappiamo che è una grande vittoria e non era facile vincere qui oggi, Dobbiamo stare concentrati e soprattutto recuperare le energie spese perché tra tre giorni si gioca di nuovo. Dobbiamo restare tranquilli e uniti e umili perché Solo con l’umiltà si possono fare certe cose» «E’ inutile ora guardare la classifica. Il mister sta cercando di darci una grande impronta, pensa che la squadra ha una grande qualità e che non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo la vittoria sull’Udinese per 4-0 alla Dacia Arena, ai microfoni di Sky ha parlato il capitano del Napoli, Luciano. Il primo gol sembrava suo, poi è stato attribuito ad Osimhen. «stare con i piedi per terra, sappiamo che è una grande vittoria e non era facile vincere qui oggi,stare concentrati e soprattutto recuperare le energie spese perché tra tre giorni si gioca di nuovo.perchéconsi» «E’ inutile ora guardare la classifica. Il mister sta cercando di darci una grande impronta, pensa che la squadra ha una grande qualità e che non ...

