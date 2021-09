Frosinone | carcere fuori controllo | un detenuto armato spara

(Di lunedì 20 settembre 2021). Momenti di panico e sgomento in: unin possesso di una pistola hato dei colpi ad altri reclusi. La ministra Cartabia ha dichiarato l’invio del capo del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) sul posto. Getty ImagesEra dagli anni ’70 che non si verificava un fatto del genere: uninha estratto una pistola con cui ha minacciato un poliziotto e poito ad altri tre reclusi. Tutto ciò è accaduto a, domenica 19 settembre. I tre detenuti che sono stati coinvolti nellatoria sono rimasti feriti, non gravemente, e sono stati soccorsi e medicati.in: i fatti Ryan McGradyIl ...

Così il capo del Dap, Dipartimento amministrazione penitenziaria, Petralia, dopo che ieri neldiun detenuto ha sparato ad altri tre compagni di cella: avrebbe ricevuto l'arma ...... quasi quasi, alla fine ti vien voglia di andare a firmare - neldi, ripeto in, un detenuto ha sparato a tre compagni di gabbio con una pistola. L'arma pare sia arrivata ...Momenti di sgomento nel carcere di Frosinone. Un detenuto armato di pistola ha sparato ad altri detenuti, indagini in corso.Se ti procuri una pistola in carcere è per prendere in ostaggio una guardia ed evadere con un complice che ti aspetta fuori. 1. 5. Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya S ...