Firenze | no del giudice ai 422 licenziamenti di Gkn che conferma la chiusura Si apre nel Paese lo scontro sul fronte lavoro

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il tribunale deldiha accolto il ricorso della Fiom contro il licenziamento collettivo (arrivato via mail) dei dipendenti dell'impianto di Campi Bisenzio. Ilha condannato l'...

Il tribunale del lavoro di Firenze ha accolto il ricorso della Fiom contro il licenziamento collettivo (arrivato via mail) dei dipendenti dell'impianto di Campi Bisenzio. Il giudice ha condannato l'azienda per comportamento antisindacale. Appena due giorni dopo la manifestazione nazionale dei lavoratori Gkn, che ha letteralmente riempito Firenze dall'alta partecipazione al corteo, il tribunale si è espresso a favore del ricorso.