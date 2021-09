“È morta davanti a me”. Enrico Papi in lacrime: è un dolore senza fine. In quel momento per lui “è finito il mondo” (Di lunedì 20 settembre 2021) Enrico Papi è tornato in tv al timone di Scherzi a parte, lo storico programma di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili. Si tratta di un appuntamento divertente e di intrattenimento per il pubblico a casa e di un ritorno importante per il conduttore che, da anni, è stato il volto del canale Tv8. Tra le vittime degli scherzi della puntata del 19 settembre ci sono stati: Albano Carrisi, Federica Panicucci, Mario Giordano, Vladimir Luxuria e Federica Pellegrini. Poco prima di vederlo in onda con Scherzi a parte, Enrico Papi è stato ospite di Silvia Toffanin nell’appuntamento domenicale di Verissimo. Il conduttore ha ricordato ultimi giorni di vita della madre, Luciana, deceduta un anno fa al termine di una lunga malattia. “Purtroppo è morta nel peggior modo per una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 settembre 2021)è tornato in tv al timone di Scherzi a parte, lo storico programma di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili. Si tratta di un appuntamento divertente e di intrattenimento per il pubblico a casa e di un ritorno importante per il conduttore che, da anni, è stato il volto del canale Tv8. Tra le vittime degli scherzi della puntata del 19 settembre ci sono stati: Albano Carrisi, Federica Panicucci, Mario Giordano, Vladimir Luxuria e Federica Pellegrini. Poco prima di vederlo in onda con Scherzi a parte,è stato ospite di Silvia Toffanin nell’appuntamento domenicale di Verissimo. Il conduttore ha ricordato ultimi giorni di vita della madre, Luciana, deceduta un anno fa al termine di una lunga malattia. “Purtroppo ènel peggior modo per una ...

