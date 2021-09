Deltarune: Toby Fox vuole pubblicare i rimanenti capitoli insieme (Di lunedì 20 settembre 2021) Niente megalomania, ma solo umile determinazione: Toby Fox punta alla pubblicazione simultanea dei restanti tre capitoli di Deltarune Nonostante la pubblicazione in solitaria del secondo episodio Toby Fox, il creatore di Deltarune, ha dichiarato di voler ambire alla pubblicazione simultanea dei rimanenti capitoli. L’autore si è sbottonato sul sito ufficiale del gioco, in seguito alla già citata e inattesa uscita della seconda parte. Sebbene il piano iniziale fosse quello di pubblicare il resto del gioco solo al suo compimento, Fox ha notato che “far ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 settembre 2021) Niente megalomania, ma solo umile determinazione:Fox punta alla pubblicazione simultanea dei restanti trediNonostante la pubblicazione in solitaria del secondo episodioFox, il creatore di, ha dichiarato di voler ambire alla pubblicazione simultanea dei. L’autore si è sbottonato sul sito ufficiale del gioco, in seguito alla già citata e inattesa uscita della seconda parte. Sebbene il piano iniziale fosse quello diil resto del gioco solo al suo compimento, Fox ha notato che “far ...

