Advertising

zazoomblog : Cosmo rinvia i concerti a Bologna: Non è colpa del Covid ma della burocrazia - #Cosmo #rinvia #concerti #Bologna: -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmo rinvia

... ha continuato. 'Per questo siamo rimasti delusi dal modo in cui certi provvedimenti sono stati messi in atto, finendo per trasformare un'opportunità in un paradosso: mentre i concerti sono ...A poche ore dalla lettera nella qualechiedeva di fare qualcosa per tornare il prima possibile agli eventi live in sicurezza, Mahmood comunica lo spostamento del suo tour che sarebbe dovuto partire a novembre toccando non solo l'...Cosmo ha annunciato via social di aver annullato "La prima festa dell'amore", l'evento di tre giorni programmato a Bologna l'1, 2 e 3 ottobre. "Con molto rammarico mi ritrovo a dover comunicare che si ...Cosmo ha ufficialmente rinviato i 3 concerti a Bologna previsti per l'1-2-3 ottobre 2021: ecco le parole di delusione del dj e producer ...