Cara Palombelli, le donne non se la cercano (Di lunedì 20 settembre 2021) “Negli ultimi sette giorni, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?”. Inaudito. Quelle che leggete sono le parole che Barbara Palombelli ha pronunciato in Tv nella trasmissione Forum. Sì, siamo ancora a questo. Siamo ancora a questo punto: alle donne colpevoli della loro morte, al “se la sono cercata”. Se l’è cercata Chiara Ugolini, raggiunta in casa dal vicino di casa, colpita in testa e imbottita di candeggina. Se l’è cercata Ada Rotini, presa a coltellate ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 settembre 2021) “Negli ultimi sette giorni, setteuccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?”. Inaudito. Quelle che leggete sono le parole che Barbaraha pronunciato in Tv nella trasmissione Forum. Sì, siamo ancora a questo. Siamo ancora a questo punto: allecolpevoli della loro morte, al “se la sono cercata”. Se l’è cercata Chiara Ugolini, raggiunta in casa dal vicino di casa, colpita in testa e imbottita di candeggina. Se l’è cercata Ada Rotini, presa a coltellate ...

