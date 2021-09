Accise non versate | Adm scopre debito da 6 mln

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma – I funzionari Adm della Sezione Tributi e Urp dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1, nell’ambito dell’attività di accertamento in un settore particolarmente delicato come quello della vendita da parte dei grossisti di energia elettrica e gas naturale, hanno effettuato controlli nei confronti di una società con sede legale nel territorio di propria competenza, ma operante su tutto il territorio nazionale, che dal 2019 non versava lesul gas naturale per un ammontare complessivo di circa 4 milioni di euro. A seguito di comunicazione di tale grave situazioneria anche a tutti gli altri Uffici delle Dogane, sono stati riscontrati ulteriori ...