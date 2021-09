Quale tra questi nomi non vorreste al Quirinale più degli altri? (Di domenica 19 settembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Romano Prodi","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Dario Franceschini","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Walter Veltroni","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Romano Prodi","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Dario Franceschini","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Walter Veltroni","index":2}

Advertising

pdnetwork : Storico accordo tra #Amazon e sindacati. Un’intesa unica a livello mondiale, da @AndreaOrlandosp e da tutto il PD… - harunokumoo : RT @killuino: Noi parliamo sempre (e GIUSTAMENTE) del futuro perduto ma non apprezziamo abbastanza LO SCRIGNO DI PANDORA…. L’ATMOSFERA….. L… - MaxBertoni1 : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? VISTO CHE il vaccino NON protegge dal contagio e che i vaccinati possono a loro volta contagiare, quale sig… - Sfigosauro : RT @VolpeReal: Quale tra queste odi di più? - ARIZONA49 : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? VISTO CHE il vaccino NON protegge dal contagio e che i vaccinati possono a loro volta contagiare, quale sig… -