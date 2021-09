Podio tricolore in Moto3: primo Dennis Foggia (Di domenica 19 settembre 2021) A Misano si è da poco concluso il Gran Premio di Moto3 che ha visto un Podio tutto tricolore. Sul primo gradino si piazza Dennis Foggia, dietro di lui Antonelli e Migno. La gara è stata entusiasmante e molto emozionante. I piloti italiani hanno dato grande spettacolo davanti ai 25.000 spettatori. Zarco e le Ducati vanno fortissimo sul bagnato delle FP2 Podio tricolore in Moto3: com’è andata la gara? Il circuito di Misano si è tinto dei colori italiani. Il Podio infatti è tutto tricolore: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 settembre 2021) A Misano si è da poco concluso il Gran Premio diche ha visto untutto. Sulgradino si piazza, dietro di lui Antonelli e Migno. La gara è stata entusiasmante e molto emozionante. I piloti italiani hanno dato grande spettacolo davanti ai 25.000 spettatori. Zarco e le Ducati vanno fortissimo sul bagnato delle FP2in: com’è andata la gara? Il circuito di Misano si è tinto dei colori italiani. Ilinfatti è tutto: ...

