Pelé sta meglio, il video della riabilitazione in ospedale (Di domenica 19 settembre 2021) Il video postato sui social dalla figlia Kely Nascimento. Prosegue la riabilitazione di Pelé, che sorride mentre viene ripreso con lo smartphone Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 settembre 2021) Ilpostato sui social dalla figlia Kely Nascimento. Prosegue ladi, che sorride mentre viene ripreso con lo smartphone

Advertising

Agenzia_Ansa : Pelé ha lasciato l'unità di terapia intensiva dell'ospedale di San Paolo, dove si sta riprendendo dall'asportazione… - sscalcionapoli1 : Pelé sta meglio: O’ Rei ride e scherza durante la fisioterapia - MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO - Pelè sta meglio, sua figlia Kely rassicura i fan: 'Oggi sono stati fatti passi in avanti, grazie per l'affetto'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Pelè sta meglio, sua figlia Kely rassicura i fan: 'Oggi sono stati fatti passi in avanti, grazie per l'affetto'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Pelè sta meglio, sua figlia Kely rassicura i fan: 'Oggi sono stati fatti passi in avanti, grazie per l'affetto'… -