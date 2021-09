morta la leggenda Jimmy Greaves: bomber eccezionale, giocò anche nel Milan di Rocco (Di domenica 19 settembre 2021) Si è spento, all'età di 81 anni, Jimmy Greaves, uno dei più grandi attaccanti inglesi di sempre, miglior marcatore nella storia della First Division (prima che diventasse Premier League) e vincitore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 settembre 2021) Si è spento, all'età di 81 anni,, uno dei più grandi attaccanti inglesi di sempre, miglior marcatore nella storia della First Division (prima che diventasse Premier League) e vincitore ...

