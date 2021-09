La Roma cade a Verona La Lazio soffre | poi trova il pareggio 

(Di domenica 19 settembre 2021) Finisce 3-2 la sfida tra. Sblocca il risultato al 36esimo una magia di Pellegrini che sotto la pioggia battente colpisce col tacco un cross dalla destra insaccando sul primo palo. Nella ripresa ilagguanta subito il pareggio con Barak e poi si porta avanti con Caprari al 54esimo. Gli uomini di Mourinho rino la parità quattro minuti con un autogol di Ilic, poi una prodezza balistica di Faraoni riporta in vantaggio i veneti e regala al nuovo allenatore Igor Tudor la prima vittoria in campionato. 2-2 all'Olimpico trae Cagliari. Passa in vantaggio la...

Il nuovo #Pellegrini plasmato da #Mourinho. #ASRoma #VeronaRoma pic.twitter.com/PE6gbwsUDN — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) September 19, 2021 Da gazzetta.it mourinho Effetto Tudor a Verona. Il n ...Il Verona conquista la sua prima vittoria in campionato battendo la Roma di Mourinho al Bentegodi: decisivo Faraoni, primo KO per i giallorossi.