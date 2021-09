Green pass, con le riaperture «crescita Pil al 7%». Brunetta: è un momento magico (Di domenica 19 settembre 2021) A pochi giorni dalla presentazione delle nuove stime del governo sull?andamento dell?economia, il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, lascia intendere che potrebbe esserci... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 settembre 2021) A pochi giorni dalla presentazione delle nuove stime del governo sull?andamento dell?economia, il ministro della Funzione pubblica, Renato, lascia intendere che potrebbe esserci...

