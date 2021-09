Francesco e Martina di «Matrimonio a prima vista» si sono sposati

Leggi su vanityfair

(Di domenica 19 settembre 2021) In sette edizioni di Matrimonio a prima vista, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono gli unici a non aver tradito la promessa di lasciarsi e ad aver deciso di suggellare quell’unione dicendosi un’altra volta «sì». Alle loro condizioni. Il 18 settembre hanno, infatti, deciso di convolare (di nuovo) a nozze sul mare, in una cerimonia all’aperto carica di emozione, energia e voglia di essere felici. Su Instagram, video e foto testimoniano il loro (secondo) giorno speciale, quello che hanno scelto di vivere per sé stessi e non per partecipare a un esperimento sociale come nel caso del programma che li ha fatti incontrare.