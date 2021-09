DIRETTA MotoGP, GP Misano 2021 LIVE: le nuvole dominano la scena, sarà gara bagnata? (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 Come si vede dalla griglia di partenza, la Ducati è pronta all’attacco in massa contro Quartararo. Saranno 4, infatti, le moto di Borgo Panigale nelle prime due file con Bastianini e Pirro pronti a dare una ulteriore mano 13.23 LA CLASSIFICA DEL WARM-UP DI QUESTA MATTINA 1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1’32.521 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1’32.623 0.102 / 0.102 3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1’32.780 0.259 / 0.157 4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1’32.790 0.269 / 0.010 5 41 Aleix ESPARGARO ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.26 Come si vede dalla griglia di partenza, la Ducati è pronta all’attacco in massa contro Quartararo. Saranno 4, infatti, le moto di Borgo Panigale nelle prime due file con Bastianini e Pirro pronti a dare una ulteriore mano 13.23 LA CLASSIFICA DEL WARM-UP DI QUESTA MATTINA 1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1’32.521 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYamaha 295.0 1’32.623 0.102 / 0.102 3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1’32.780 0.259 / 0.157 4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1’32.790 0.269 / 0.010 5 41 Aleix ESPARGARO ...

