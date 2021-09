Covid, news. Giorgetti: "Estensione green pass serve per aumentare la libertà". LIVE (Di domenica 19 settembre 2021) Il ministro per lo Sviluppo economico: "Le decisioni difficili assunte dal governo, come l'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, sono volte non a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà e l'incontro. Abbiamo fatto queste misure per riaprire". Il decreto sulle nuove regole, in vigore da metà ottobre, da lunedì sarà in gazzetta ufficiale. A Milano, quasi duemila persone hanno sfilato in un corteo no vax e no green pass contro le ultime restrizioni Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 settembre 2021) Il ministro per lo Sviluppo economico: "Le decisioni difficili assunte dal governo, come l'obbligo delsui luoghi di lavoro, sono volte non a limitare la, ma adlae l'incontro. Abbiamo fatto queste misure per riaprire". Il decreto sulle nuove regole, in vigore da metà ottobre, da lunedì sarà in gazzetta ufficiale. A Milano, quasi duemila persone hanno sfilato in un corteo no vax e nocontro le ultime restrizioni

