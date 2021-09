Covid | cala il numero di decessi giornalieri | aumentano i pazienti in terapia intensiva

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo giorni di calo, secondo il bollettino del 19 settembre, torna a crescere ildi positivi in rianimazione: 530 (+11, 40 nuovi ingressi). Negli altri reparti 3.929 persone (-29). Diminuisce ildi morti registrati in un giorno: 26, contro i 51 (con alcuni riconteggi) di ieri. Nelle ultime 24 ore, segnalati 3.838 nuovi casi, su 263.571 tamponi (ieri 4.578 casi su 355.933 test). Tasso di positività all’1,45% (era all'1,3%). Dall'inizio della pandemia, i contagiati sono 4.636.111 e le vittime 130.310

Ultime Notizie dalla rete : Covid cala

Dopo giorni di calo, secondo il bollettino del 19 settembre, torna a crescere il numero di positivi in rianimazione: 530 (+11, 40 nuovi ingressi). Negli altri reparti 3.929 persone ( - 29). Diminuisce ...... come ha rivelato il New York Times, dicono invece che l'efficacia del vaccino Pfizer - BioNTech contro i ricoveri dasignificativamente dopo quattro mesi dalla seconda dose . Secondo il ...E i ricercatori sono arrivati alle conclusioni che i tassi di Covid-19 confermato e malattie gravi erano ‘sostanzialmente inferiori‘ tra coloro che avevano ricevuto un richiamo (terza) dose del vaccin ...Roma - Sono 3.838 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato è in calo rispetto a ieri, quando i casi erano stati 4.578. Sale leggermente, invece, il tasso di positi ...