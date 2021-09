Ci sono ancora 15 mila carabinieri e 16 mila poliziotti senza vaccino. I sindacati: chi non avrà il Green pass verrà sospeso? (Di domenica 19 settembre 2021) Per le forze dell’ordine la chiamata a vaccinarsi contro il Covid è arrivata presto ma non tutti hanno aderito. Allo stato attuale la copertura è oltre l’80 per cento con 15 mila carabinieri e 16 mila poliziotti ancora senza copertura vaccinale. Intanto, però, i sindacati vogliono sapere cosa succederà a chi non ha il Green pass che presto diventerà obbligatorio sul lavoro. Fino ad ora chi non l’ha voluto farlo al massimo non ha mangiato in mensa coi colleghi, per il resto ha lavorato come se nulla fosse ... Leggi su open.online (Di domenica 19 settembre 2021) Per le forze dell’ordine la chiamata a vaccinarsi contro il Covid è arrivata presto ma non tutti hanno aderito. Allo stato attuale la copertura è oltre l’80 per cento con 15e 16copertura vaccinale. Intanto, però, ivogliono sapere cosa succederà a chi non ha ilche presto diventerà obbligatorio sul lavoro. Fino ad ora chi non l’ha voluto farlo al massimo non ha mangiato in mensa coi colleghi, per il resto ha lavorato come se nulla fosse ...

Advertising

marcocappato : Raggiunte le 500.000 firme su #ReferendumCannabis È un passo importante di una lunga strada. Restiamo umili. Perch… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - SamsungItalia : Originale e libero: con #GalaxyZFlip3 5G i selfie di #RM sono ancora più creativi. #GalaxyxBTS @BTS_twt ??… - tw1lightswh0re : stanotte mi è venuto una sottospecie di attacco epilettico mi chiedo come mai non sono ancora morta - SSC05122635 : RT @marcocappato: Raggiunte le 500.000 firme su #ReferendumCannabis È un passo importante di una lunga strada. Restiamo umili. Perché i ne… -