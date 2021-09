Belen Rodriguez: “Dopo il parto sono finita in ambulanza con la flebo: ho preso drenanti per tornare in forma, non fatelo” (Di domenica 19 settembre 2021) Silvia Toffanin si prepara al raddoppio. Il suo Verissimo Dopo la puntata di ieri 18 settembre sarà in onda anche oggi, domenica 19, nella nuova formula che Canale5 ha scelto per sostituire Barbara D’Urso. Intanto, la classica puntata del sabato ha avuto come sempre ospiti attesi, a partire da Belen Rodriguez che ha parlato per la prima volta Dopo aver dato alla luce la secondogenita Luna Marì. Stanca, come tutte le neo mamme: “sono stanca, non mi fa dormire. Santiago era buonissimo, lei già si muoveva nella pancia. sono totalmente innamorata di lei. Il parto è andato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Silvia Toffanin si prepara al raddoppio. Il suo Verissimola puntata di ieri 18 settembre sarà in onda anche oggi, domenica 19, nella nuova formula che Canale5 ha scelto per sostituire Barbara D’Urso. Intanto, la classica puntata del sabato ha avuto come sempre ospiti attesi, a partire dache ha parlato per la prima voltaaver dato alla luce la secondogenita Luna Marì. Stanca, come tutte le neo mamme: “stanca, non mi fa dormire. Santiago era buonissimo, lei già si muoveva nella pancia.totalmente innamorata di lei. Ilè andato ...

