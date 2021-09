Salernitana, alla caccia dei primi punti stagionali (Di sabato 18 settembre 2021) «Fidatevi, ci salveremo». Sono queste le rassicuranti parole pronunciate ieri nella conferenza stampa prepartita da Fabrizio Castori, che sa di giocarsi tanto nella sfida di questa sera contro l’Atalanta. La Salernitana viene da tre sconfitte in altrettante partite e cercherà il riscatto contro la Dea reduce anch’essa dalla sconfitta con la Fiorentina in campionato e dal pareggio con il Villareal in Champions League. La squadra di Gasperini però resta sempre un cliente scomodo e rischia seriamente di aprire la crisi in casa granata. Per cercare di evitare ciò Castori proporrà uno schieramento leggermente diverso, probabilmente con Ribéry titolare dal 1?. Leggi su footdata (Di sabato 18 settembre 2021) «Fidatevi, ci salveremo». Sono queste le rassicuranti parole pronunciate ieri nella conferenza stampa prepartita da Fabrizio Castori, che sa di giocarsi tanto nella sfida di questa sera contro l’Atalanta. Laviene da tre sconfitte in altrettante partite e cercherà il riscatto contro la Dea reduce anch’essa dsconfitta con la Fiorentina in campionato e dal pareggio con il Villareal in Champions League. La squadra di Gasperini però resta sempre un cliente scomodo e rischia seriamente di aprire la crisi in casa granata. Per cercare di evitare ciò Castori proporrà uno schieramento leggermente diverso, probabilmente con Ribéry titolare dal 1?.

