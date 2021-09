La Juve di Champions vince | ma non convince

(Di venerdì 17 settembre 2021) Se guardiamo solo al risultato, un secco tre a zero rifilato ai modestissimi svedesi di Malmoe, si direbbe che lantus è rinata, dopo le figuracce rimediate in campionato e che la vedono relegata come non mai in zona retrocessione. Ma a volte il risultato è ingannevole e a dire la verità la squadra di

Advertising

Depaceredcap : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: - #Juve, rispondi al Max! - #Inter prima di forza, la Dea è da Champions - #Toro e #Lazio,… - nickdebono96 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: - #Juve, rispondi al Max! - #Inter prima di forza, la Dea è da Champions - #Toro e #Lazio,… - apaztabora : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: - #Juve, rispondi al Max! - #Inter prima di forza, la Dea è da Champions - #Toro e #Lazio,… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: - #Juve, rispondi al Max! - #Inter prima di forza, la Dea è da Champions - #Toro e… - MarcoReNer_azz : Prossime 4 partite abbiamo Atalanta in casa, poi 2 trasferte consecutive contro Sassuolo e Lazio, e la Juve in casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Champions

E poi non ricordiamoci che siamo di fronte ad una squadra che ha perso Cristiano Ronaldo e che nella scorsa stagione è arrivata insolo per miracolo". Il tecnico livornese, dopo la gara ...'Juventus - Chelsea inLeague ? Le prime prestazioni sono state impressionanti. Il ... La gara contro laperò non è scontata. Nel primo tempo contro il Milan ho colto segnali di ripresa. ...Mette in prima pagina Sandro Tonali, la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Milan dovrebbe giocare titolare anche con il Venezia ...Pazza idea dalla Spagna: il tecnico ex Juve sarebbe il favorito in caso di una nuova sconfitta per sostituire Koeman sulla panchina del Barcellona ...