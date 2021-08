Vito Crimi si tira fuori dal nuovo M5s: "Devo staccare, niente ruoli" (Di lunedì 9 agosto 2021) “Devo staccare, ho già detto a Conte che non vedo alcun ruolo per me nei nuovi organi del Movimento”. Lo dichiara al ‘Fatto quotidiano’ Vito Crimi, rimasto reggente dal gennaio 2022 fino a venerdì scorso, giorno della proclamazione di Giuseppe Conte come presidente del M5S. “Io nella nuova segreteria? Non ci sarò, è tempo di lasciare ad altri - spiega -. Serve una segreteria di facce nuove, dotate sì di esperienza, ma che mostrino come il M5S abbia una classe dirigente. Io darò il mio contributo, lavorando innanzitutto sulla parte tecnologica”. Crimi annuncia quindi che anche dopo la scelta di appoggiare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 9 agosto 2021) “, ho già detto a Conte che non vedo alcun ruolo per me nei nuovi organi del Movimento”. Lo dichiara al ‘Fatto quotidiano’, rimasto reggente dal gennaio 2022 fino a venerdì scorso, giorno della proclamazione di Giuseppe Conte come presidente del M5S. “Io nella nuova segreteria? Non ci sarò, è tempo di lasciare ad altri - spiega -. Serve una segreteria di facce nuove, dotate sì di esperienza, ma che mostrino come il M5S abbia una classe dirigente. Io darò il mio contributo, lavorando innanzitutto sulla parte tecnologica”.annuncia quindi che anche dopo la scelta di appoggiare ...

petergomezblog : M5s, gli iscritti dicono sì al nuovo statuto. 60mila votanti, l’87% a favore. Crimi: “Giovedì e venerdì consultazio… - fattoquotidiano : M5s, Vito Crimi annuncia l’esito delle votazioni per il presidente: segui la diretta - fattoquotidiano : M5S, Vito Crimi annuncia l’esito della votazione online: “Statuto approvato con l’87,6% di voti. Vera rivoluzione p… - LaLestofante : RT @Sciandi: La cosa sempre favolosa di questi qua è il neoburocratese: sembrano mia nonna che si sforzava di parlare in italiano quando le… - IvanoPioli : RT @PaoloSpallino: La barca e' affondata per merito di chi l'ha gestita con il potere e non con il consenso. M5S in pezzi Grillo minaccia C… -