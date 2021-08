Traffico Roma del 09-08-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto rallentamenti persulla diramazione diSud verso il grande raccordo anulare rallentato ilanche sul percorso Urbano della A24 tratto gli atti e Tor Cervara verso la tangenziale est un incidente invece sulla via Appia provoca dei rallentamenti all’altezza del grande raccordo anulare in direzione del centro città andiamo a fare ricordiamo che è chiusa la rampa di accesso di via Mario Fani per la galleria Giovanni XXIII per il ripristino delle Infrastrutture danneggiate Dopo un incidente lavori invece al largo Somalia deviazioni per le ...