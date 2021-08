Steam Deck non avrà prestazioni migliori in modalità dock (Di lunedì 9 agosto 2021) Molti penseranno che Steam Deck di Valve sia molto simile a Nintendo Switch, ma in realtà sono dispositivi molto diversi dato che il PC/console non avrà migliori prestazioni in modalità dock, a differenza dell'ibrida della grande N. Questo non vuol dire che non potrete collegare un monitor con risoluzione 1080p o superiore alla dock di Steam Deck e farlo riprodurre alla risoluzione corretta. Tuttavia, le prestazioni del dispositivo rimarranno le stesse sia in modalità ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 9 agosto 2021) Molti penseranno chedi Valve sia molto simile a Nintendo Switch, ma in realtà sono dispositivi molto diversi dato che il PC/console nonin, a differenza dell'ibrida della grande N. Questo non vuol dire che non potrete collegare un monitor con risoluzione 1080p o superiore alladie farlo riprodurre alla risoluzione corretta. Tuttavia, ledel dispositivo rimarranno le stesse sia in...

Advertising

Eurogamer_it : #SteamDeck: stesse prestazioni in modalità portatile e dock. - GamingToday4 : Steam Deck: la dock non aumenterà le prestazioni della console - GiocareOra : Su Steam Deck, c'è poca differenza tra le prestazioni docked e quelle portatili - infoitscienza : Steam Deck: Valve e AMD collaborano per il supporto a Windows 11 - infoitscienza : Steam Deck: il collegamento al dock non migliora le prestazioni -