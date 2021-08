Il piano di Figliuolo per immunizzare i più giovani (Di lunedì 9 agosto 2021) Una corsia preferenziale per gli adolescenti. È questa secondo il Corriere l’ultima mossa concepita dal generale Francesco Figliuolo. È quindi il momento dei più giovani, soprattutto degli under 30, per arrivare all’immunità collettiva (l’80% entro fine settembre). La struttura commissariale, guidata da Figliuolo, ha strutturato un nuovo piano per coinvolgere al meglio la fascia tra i 12 e i 19 anni. L’Aifa, la nostra agenzia del farmaco, ha appena approvato di concerto con l’Ema il vaccino Moderna dopo il via libera a Pfizer a giugno. Ora si punta a «coinvolgere i giovani anche in modo attivo e mirato, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 agosto 2021) Una corsia preferenziale per gli adolescenti. È questa secondo il Corriere l’ultima mossa concepita dal generale Francesco. È quindi il momento dei più, soprattutto degli under 30, per arrivare all’immunità collettiva (l’80% entro fine settembre). La struttura commissariale, guidata da, ha strutturato un nuovoper coinvolgere al meglio la fascia tra i 12 e i 19 anni. L’Aifa, la nostra agenzia del farmaco, ha appena approvato di concerto con l’Ema il vaccino Moderna dopo il via libera a Pfizer a giugno. Ora si punta a «coinvolgere ianche in modo attivo e mirato, ...

