Corbo su De Laurentiis | “E’ ancora un visionario o vuole solo navigare a mezz’aria?”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 9 agosto 2021) Il Napoli pronto a lanciarsi sul mercato in entrata. La settimana decisiva per le cessioni sta cominciando e questo apre le porte a qualche trattativa in entrata. Agli azzurri serve un eterno mancino ed un centrocampista centrale, anche perché Ghoulam non offre garanzie fisiche, mentre il centrocampo è organo di Bakayoko tornato al Chelsea Demme infortunato. Fino ad ora Deha tentennato perché convinto di dover per prima cosa cedere e salvaguardare il bilancio societario, orfano per il secondo anno consecutivo, dei 50 milioni derivati dalla partecipazione alla Champions League. Antonioritorna sulla fase di stallo del Napoli di De ...