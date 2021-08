WTA Cluj-Napoca 2021: Andrea Petkovic torna a vincere un torneo dopo sei anni, battuta Mayar Sherif nella finale (Di domenica 8 agosto 2021) Erano sei anni che Andrea Petkovic non assaporava una vittoria sul circuito WTA. Il suo ritorno al successo arriva in Romania, a Cluj-Napoca, dove basta qualcosa in più di un’ora per chiudere i sogni di gloria dell’egiziana Mayar Sherif, la prima mai approdata all’ultimo atto sul circuito maggiore del suo Paese. Il 6-1 6-1 consegna all’ex semifinalista del Roland Garros anche un balzo di 23 posti in classifica, donandole il numero 68, lei che fu in nona posizione nel 2011. Della finale c’è ben poco da raccontare, data la scarsità di reali avvenimenti: il ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Erano seichenon assaporava una vittoria sul circuito WTA. Il suo ritorno al successo arriva in Romania, a, dove basta qualcosa in più di un’ora per chiudere i sogni di gloria dell’egiziana, la prima mai approdata all’ultimo atto sul circuito maggiore del suo Paese. Il 6-1 6-1 consegna all’ex semifinalista del Roland Garros anche un balzo di 23 posti in classifica, donandole il numero 68, lei che fu in nona posizione nel 2011. Dellac’è ben poco da raccontare, data la scarsità di reali avvenimenti: il ...

