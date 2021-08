Wesley Sneijder non si vaccina: “Non hai la certezza di non prendere il Covid-19” (Di domenica 8 agosto 2021) “Sono una di quelle persone pazze. Conosco persone che sono state vaccinate, ma hanno preso ugualmente il Covid. Se fai un tampone prima di partire, allora c’è la certezza che non sei stato contagiato. A me invece può capitare di sedermi accanto a qualcuno sull’aereo che è stato vaccinato e che invece è positivo“. Lo ha detto l’ex fantasista dell’Inter, Wesley Sneijder che ha ammesso di non volersi vaccinare contro il Covid-19. Parole che stanno facendo discutere e che l’ex nazionale olandese ha pronunciato nel corso della trasmissione Veronica Inside con ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) “Sono una di quelle persone pazze. Conosco persone che sono statete, ma hanno preso ugualmente il. Se fai un tampone prima di partire, allora c’è lache non sei stato contagiato. A me invece può capitare di sedermi accanto a qualcuno sull’aereo che è statoto e che invece è positivo“. Lo ha detto l’ex fantasista dell’Inter,che ha ammesso di non volersire contro il-19. Parole che stanno facendo discutere e che l’ex nazionale olandese ha pronunciato nel corso della trasmissione Veronica Inside con ...

Advertising

sportface2016 : L'ex Inter #Sneijder non si vaccina: 'Non c'è la certezza di non prendere il Covid' - sportli26181512 : Sneijder: 'Sono pazzo, non mi vaccinerò. Se faccio il tampone...': Wesley Sneijder, ex trequartista...… - MartinoFailla : @russ_mario1 @felice_119 Il giocatore perfetto sarebbe uno tipo Wesley Sneijder… - ironicmomentum : martin scorsese al pacino robert de niro leonardo dicaprio galatasaray leicester city gedson fernandes serge fnary… - RenaudL6 : J'viens de check wesley et marco genre c'est mes potes avec un 'grazie per tutti amici' wai non sneijder en fou rire hahahahahaha -