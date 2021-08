Un altro dei migliori attaccanti può lasciare la Serie A (Di domenica 8 agosto 2021) Nonostante la Fiorentina abbia cercato di blindarlo in tutti i modi, Vlahovic può ancora lasciare la Viola: ci sono due club esteri su di lui. Dusan Vlahovic è finito nella lista dei giocatori a cui l’Inter punterà non appena sarà definita la milionaria cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Tuttavia l’attaccante della Fiorentina, che la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 agosto 2021) Nonostante la Fiorentina abbia cercato di blindarlo in tutti i modi, Vlahovic può ancorala Viola: ci sono due club esteri su di lui. Dusan Vlahovic è finito nella lista dei giocatori a cui l’Inter punterà non appena sarà definita la milionaria cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Tuttavia l’attaccante della Fiorentina, che la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

fleinaudi : Una cosa è il reddito minimo, altra cosa il reddito di cittadinanza. Una cosa è il sostegno alla povertà (quella ve… - marattin : Ho appena letto un giornalista affermare che siccome Messi - protagonista di un passaggio per centinaia di milioni… - sportface2016 : +++ALTRO RECORD STORICO: L'#ITALIA VA A MEDAGLIA IN OGNUNO DEI 16 GIORNI OLIMPICI. NON ERA MAI SUCCESSO NELLA STORIA+++ #Tokyo2020 - opibelluno : RT @FNInfermieri: Quando un operatore può essere chiamato a rispondere per l’errore di un altro professionista e qual è l’atteggiamento cor… - francescoeffe10 : @EnzaToro53 Tra l’altro Marianella di solito è abbastanza super-partes ma stasera totalmente a favore dei gobbi -