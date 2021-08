Tokyo 2020 | blaterano di diritti mentre ci tolgono le libertà

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 agosto 2021) 00:00 Oggi scopriamo dal titolo del Corriere che il vaccino diventa un farmaco annuale: una dose all’anno intimano. Il green pass fa ancora discutere così come l’obbligo a scuola. 03:10 Ma anche sti novax che vanno sotto le finestre della Stampa ad urlare e minacciare Massimo Giannini, si riprendessero. 04:56 Allarme no vax a scuola, grida il Messaggero. Ma fermi tutti, abbiamo un problema: la relazione del generale Figliuolo è diversa dalle dichiarazioni del ministro Bianchi fatte ieri. 07:30 Parola ai commensali. 09:10 Federico Fubini scrive che non abbiamo il big tech, ma abbiamo il green deal, che ci salverà: follia! 10:50 Maurizio Molinari e le medaglie alle Olimpiadi di ...