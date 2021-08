Ruba un'auto ma si schianta nella fuga, ne prende un'altra e riesce a far perdere le sue tracce (Di domenica 8 agosto 2021) PESARO - Ruba auto, scappa, provoca incidente , scappa, Ruba un'altra auto e l'abbandona. E' la cronaca di un pomeriggio e di una serata concitata e su cui stanno portando avanti accertamenti gli ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 8 agosto 2021) PESARO -, scappa, provoca incidente , scappa,un'e l'abbandona. E' la cronaca di un pomeriggio e di una serata concitata e su cui stanno portando avanti accertamenti gli ...

