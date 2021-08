Roma | Tiago Pinto | «Vina perfetto per sostituire Spinazzola»

(Di domenica 8 agosto 2021), general manager della, ha commentato l’acquisto di Matiasdal Palmeiras: le sue dichiarazioni, general manager della, ha commentato l’acquisto di Matiasdal Palmeiras. Le sue dichiarazioni. «Ci permette di colmare nel migliore dei modi la lacuna che si era creata nel nostro gruppo in seguito all’infortunio di. Ad appena 23 anni Matias ha già vinto diversi titoli nei club dove ha giocato, prima in Uruguay e poi in Brasile, inclusa la Coppa Libertadores: è un calciatore dalla ...

Advertising

CalcioPillole : Il gm della #Roma, Tiago Pinto, tramite i canali ufficiali dei giallorossi ha commentato l'arrivo ufficiale del cal… - teladoiotokyo : Tiago Pinto: Viña è un calciatore dalla mentalità vincente e dai grandi margini di miglioramento: Tiago Pinto, GM d… - FantaMasterApp : 'Roma, alla ricerca del dopo Dzeko: tutti i nomi di Tiago Pinto e Mourinho, suggestione Icardi'… - BimbiDiDarboe : Tiago Pinto che torna con Seferovic dopo essere partito da Roma con l’idea di prendere Icardi… - sportli26181512 : Roma, da Icardi ad Azmoun: ecco la lista dei nomi per sostituire Dzeko: Tiago Pinto prima di dare l'ok definitivo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiago

TUTTO mercato WEB

In casa giallorossa già da un paio di giorni si pensa alla successione:Pinto ha poco margine ... L'agente dell'argentino ha aperto alla, invogliato soprattutto dalla presenza di Mourinho, ...In ogni caso, nelladel futuro non ci sarà Edin Dzeko: il bosniaco si è accordato in maniera ...Pinto ha chiesto un indennizzo tra i 2 e i 4 milioni , ma in ogni caso lascerà andare il ...Vina sulla Roma – La Roma ha ufficializzato il suo nuovo terzino sinistro Vina dal Palmeiras per 13 milioni più bonus. Il terzino arriva per sostituire Spinazzola, infortunatosi all’Europeo. Questo il ...ROMA UFFICIALE MATIAS VINA - Quest'oggi la Roma ha ufficializzato l'acquisto di Matias Vina dal Palmeiras. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale ...