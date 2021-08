Roger Federer compie 40 anni: tanti auguri Maestro! (Di domenica 8 agosto 2021) 8 agosto 2021, Roger Federer compie 40 anni. Probabilmente non ce ne rendiamo conto perché quando è in campo sfoggia l’entusiasmo di un giovane, ma l’età avanza anche per il campione svizzero. E purtroppo sono gli infortuni a ricordarcelo. Il 2021 non è stato un anno facile per il tennista di Basilea e l’eliminazione a Wimbledon non ha fatto altro che renderlo più amaro. Estromesso ai quarti da Hurkacz, ha subìto un 6-0 che non passa inosservato, quasi a cancellare quanto di buono fatto nei match precedenti. Oggi però è il compleanno del ‘Maestro‘, perciò basta parlare di cose brutte. Definire Federer non ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) 8 agosto 2021,40. Probabilmente non ce ne rendiamo conto perché quando è in campo sfoggia l’entusiasmo di un giovane, ma l’età avanza anche per il campione svizzero. E purtroppo sono gli infortuni a ricordarcelo. Il 2021 non è stato un anno facile per il tennista di Basilea e l’eliminazione a Wimbledon non ha fatto altro che renderlo più amaro. Estromesso ai quarti da Hurkacz, ha subìto un 6-0 che non passa inosservato, quasi a cancellare quanto di buono fatto nei match precedenti. Oggi però è il compleanno del ‘Maestro‘, perciò basta parlare di cose brutte. Definirenon ...

Advertising

WeAreTennisITA : Roger Federer non è solo un tennista, è un'idea di tennis. E questa non morirà di certo quando lui smetterà di gioc… - SkyTG24 : Tanti auguri a 'The Swiss Maestro', Roger #Federer, che oggi compie 40 anni ???? - Eurosport_IT : 40 anni oggi, tanti auguri Roger Federer! ???? Quale occasione migliore per gustarci i migliori colpi dello svizzero… - sportface2016 : Roger #Federer compie 40 anni: tanti auguri Maestro! - max_blue : RT @delca_it: Oggi, 8 agosto, sono nati, a distanza di 37 anni, John Holmes e Roger Federer, due eccezionali 'atleti' ai quali è bastato av… -