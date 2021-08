MotoGP, GP Austria 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di domenica 8 agosto 2021) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio d’Austria, valevole per l’undicesimo appuntamento del Motomondiale 2021, in programma da venerdì 13 a domenica 15 agosto al Red Bull Ring di Spielberg a una settimana dal Gp di Stiria. Giovedì 12 agosto avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 13 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 14 agosto, alle ore 10:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio d’, valevole per l’undicesimo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 13 a domenica 15 agosto al Red Bull Ring di Spielberg a una settimana dal Gp di Stiria. Giovedì 12 agosto avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 13 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 9:55 e la seconda alle ore 14:10. Sabato 14 agosto, alle ore 10:55, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si ...

