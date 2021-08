(Di domenica 8 agosto 2021) ”Non credo ci sia spazio per undei”, perché ora sarebbe ”antistorico”. C’è, invece, ”sicuramente spazio, anzi è urgentee rilanciare un”, che ”veda l’incontro tra diverse culture su pilastri fondamentali, quali la libertà della persona, la sussidiarietà, l’educazione e la famiglia”. Lo dice l’ex ministro Maurizio, presidente di ‘Noi per l’Italia’, commentando l’editoriale di Marco Follini, pubblicato oggi sul sito dell’Adnkronos, sul declino del primato politico dei. Secondol’apporto ...

Advertising

lifestyleblogit : Lupi: 'Ricostruire il partito moderato con il contributo determinante dei cattolici' - - fisco24_info : Lupi: 'Ricostruire il partito moderato con il contributo determinante dei cattolici': L'ex ministro Maurizio Lupi,… - italiaserait : Lupi: “Ricostruire il partito moderato con il contributo determinante dei cattolici” -

Ultime Notizie dalla rete : Lupi Ricostruire

Adnkronos

Ma da quando Simone incontra Paolo non smette di pensare aie vuole conoscere la verità su di ...idealmente come risposta al terremoto emiliano del 2012 ed è stata dalla necessità di...LETTURE/ Khouma: così ho tradotto l'Inferno di Dante in senegalese Possiamoinsieme le ...rassegnata" dei piccoli ebrei (si veda per esempio Un bambino prodigio e I cani e i), né ...”Non credo ci sia spazio per un partito dei cattolici”, perché ora sarebbe ”antistorico”. C’è, invece, ”sicuramente spazio, anzi è urgente ricostruire e rilanciare un partito moderato”, che ”veda l’in ...Mauro Zucchelli LIVORNO. «Piccola, esile, impeccabile con il suo caschetto di capelli bianchi: una dolce nonnina gentile, così appariva Ubaldina Pannocchia a chi la incontrava la prima volta». Parte d ...