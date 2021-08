Lady Camorra arrestata giusto in tempo | stava per uccidere dei bambini

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 8 agosto 2021) Domani, nel carcere romano di Rebibbia, l'udienza di convalida del decreto di cattura emesso dalla Procura di Napoli (vice pm Giuseppina Loreto, Celeste Carrano e Antonella Serio) contro Maria Licciardi, "signora", bloccata dai carabinieri del Ros all'alba di ieri all'aeroporto di Ciampino da cuiper partire per Malaga, in Spagna. In tale occasione, il boss del clan Licciardi non sarà difeso dall'avvocato Dario Vannetiello che ha potuto ottenere riesame in data 11 luglio 2019 l'annullamento di una misura cautelare emessa nei suoi confronti nell'ambito di un blitz della DDA che ha colpito 126 persone, raggiunte per ordine del tribunale e ...