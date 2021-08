La Grecia continua a bruciare: migliaia di persone evacuate nell'isola di Evia (Di domenica 8 agosto 2021) Non si fermano gli incendi che stanno devastando ampie zone della Grecia, dove centinaia di vigili del fuoco stanno combattendo contro le fiamme con aerei, elicotteri e rinforzi dall'estero. Siamo al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) Non si fermano gli incendi che stanno devastando ampie zone della, dove centinaia di vigili del fuoco stanno combattendo contro le fiamme con aerei, elicotteri e rinforzi dall'estero. Siamo al ...

Advertising

MediasetTgcom24 : La Grecia continua a bruciare: migliaia di persone evacuate #grecia - SkyTG24 : La Grecia continua a bruciare, migliaia in fuga dai roghi. L'isola di Evia in fiamme - Krystyn20213476 : RT @SkyTG24: La Grecia continua a bruciare, migliaia in fuga dai roghi. L'isola di Evia in fiamme - zazoomblog : La Grecia continua a bruciare: migliaia di persone evacuate - #Grecia #continua #bruciare: #migliaia - lilianaalto : RT @paoloigna1: In tanto tra tanta indifferenza la #Grecia continua a bruciare e qualcuno muore... -