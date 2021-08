Incidente Pedrosa - Savadori: fiamme in pista (Di domenica 8 agosto 2021) Le immagini dello scontro tra la Ktm di Pedrosa e l'Aprilia di Savadori nelle battute iniziali del GP di Stiria al Red Bull Ring. Moto in fiamme e gara sospesa per sedare l'incendio. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 8 agosto 2021) Le immagini dello scontro tra la Ktm die l'Aprilia dinelle battute iniziali del GP di Stiria al Red Bull Ring. Moto ine gara sospesa per sedare l'incendio.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? BANDIERA ROSSA IN AUSTRIA ? Brutto incidente, coinvolti Pedrosa e Savadori ? Ma i piloti stanno bene LIVE ?… - Agenzia_Ansa : Terribile incidente poco dopo il via del Gp d'Austria di MotoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate l'Aprilia… - SkyTG24 : MotoGp Stiria, incidente tra Savadori e Pedrosa: moto in fiamme, i piloti stanno bene - corrierebologna : MotoGp, Gp Stiria: l’incidente tra il cesenate Savadori e Dani Pedrosa: fiamme in pista - simrag : RT @Agenzia_Ansa: Terribile incidente poco dopo il via del Gp d'Austria di MotoGp. Sul circuito di Stiria si sono scontrate l'Aprilia di Sa… -