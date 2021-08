In 500 a ballare senza controlli | chiusa una discoteca a Rimini

Advertising

globalistIT : - facciamo2passi_ : E all'improvviso, confuso tra le 500 persone spaziali invitate al 'Lodge', il club nella Bronx di Londra, prende il… -

Ultime Notizie dalla rete : 500 ballare

IL GIORNO

ad_dyn Un terzo locale, una discoteca situata nella periferia sud di Rimini, aveva allestito 3 piste da ballo con altrettanti DJ, nella quale ballavano circapersone. Nello stesso locale era ...Sorpresi in più di mille ain una discoteca , la polizia locale ha disposto la chiusura immediata del locale . ... Mille, come riferisce il Comune di Rimini,secondo quanto riferito dalla ...La polizia della meta turistica romagnola ha effettuato numerosi controlli trovando tre locali non in regola. Nessun controllo sui Green pass ...Sorpresi in più di mille a ballare in una discoteca, la polizia locale ha disposto la chiusura immediata del locale. Ballavano in oltre mille, la notte scorsa in una discoteca riminese, ...