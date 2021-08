Il Principe Harry ha chiesto aiuto a Eugenia per il suo libro di memorie (Di domenica 8 agosto 2021) Il Principe Harry sembra davvero pronto a tutto. Dopo lo strappo con la famiglia reale – e il relativo trasferimento negli Stati Uniti – ha annunciato un libro di memorie nel quale potrebbe inserire alcuni particolari scabrosi che riguardano la Corona e la morte di sua madre Diana, scomparsa tragicamente il 31 agosto 1997 a Parigi. Stando agli insider ben informati, sembrerebbe che Harry abbia tutta l’intenzione di ricorrere all’aiuto di uno dei membri di spicco della famiglia reale, scelto tra quelli con i quali è rimasto in contatto. Il ponte con la Corona potrebbe essere battuto da ... Leggi su dilei (Di domenica 8 agosto 2021) Ilsembra davvero pronto a tutto. Dopo lo strappo con la famiglia reale – e il relativo trasferimento negli Stati Uniti – ha annunciato undinel quale potrebbe inserire alcuni particolari scabrosi che riguardano la Corona e la morte di sua madre Diana, scomparsa tragicamente il 31 agosto 1997 a Parigi. Stando agli insider ben informati, sembrerebbe cheabbia tutta l’intenzione di ricorrere all’di uno dei membri di spicco della famiglia reale, scelto tra quelli con i quali è rimasto in contatto. Il ponte con la Corona potrebbe essere battuto da ...

Advertising

fatanordica : …l incredibile coincidenza , per cui, appena entri in doccia ti telefonano: mamma, la zia che non sentivi dal ‘ 95,… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: A SETTEMBRE FA 37 ANNI IL PRINCIPE HARRY.. ???? - SjDHE0xGbeKIRlt : A SETTEMBRE FA 37 ANNI IL PRINCIPE HARRY.. ???? - smilezvone : RT @smilezvone: qual è il film peggiore di harry potter? e perché proprio il principe mezzo sangue? #Tiziaparty - manegionni : RT @ilgiornale: William e Kate stanno sperimentando le prime difficoltà nel crescere il futuro re e il principe Harry, con le sue esternazi… -